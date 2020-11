Sklep e-spar skraca czas dostawy zakupów

Pandemia gwałtownie przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce – sieć sklepów SPAR zainwestowała w początkowych fazach pandemii w infrastrukturę handlu internetowego i cały czas ją rozwija. Klienci, którzy chcą robić zakupy online mogą złożyć zamówienie na stronie e-spar.com.pl. Oferta sklepu internetowego jest dokładnie taka sama jak w placówkach stacjonarnych, a produkty mają te same atrakcyjne ceny. Dostawy są realizowane od 2 godzin do 3 dni, a w dużych miastach maksymalnie do 4 dni.

- Każdego dnia zauważamy wzrost zainteresowania zakupami online – z czego się cieszymy i zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Naszym priorytetem jest komfort i satysfakcja naszych klientów, dlatego systematycznie pracujemy nad skracaniem czasu dostaw – w większości miast są one realizowane tego samego dnia, a nawet w ciągu 2-4 godzin. W dużych miastach mamy znacznie więcej zamówień i duże odległości – dlatego wprowadzamy gwarancję dostaw do maksymalnie 4 dni. To obecnie jedne z najkrótszych czasów dostaw produktów spożywczych dostępne na rynku –powiedział Tomasz Waligórski, dyrektor handlowy Wasz Sklep.

Dodatkowo w kanale e-commerce – oprócz dostawy zamówienia pod wskazany adres – dostępna jest usługa SPAR Drive w 30 placówkach w Polsce. Klienci tych sklepów mogą zamówić zakupy on-line, a następnie w wybranym przedziale godzinowym odebrać je w danym sklepie, parkując na dedykowanym usłudze miejscu parkingowym.

Przeczytaj także: Szyld Eurospar zastąpił Piotra i Pawła w Radomiu

Sieć SPAR oferuje również usługę dostawę produktów przez aplikację Wolt – jedną z wiodących platform do zamawiania jedzenia on-line i jego dostarczania. Obecnie zamówienia realizowane są tylko na terenie Warszawy. Zamówienia dzięki tej współpracy mogą być dostarczane nawet w 35 minut od złożenia. Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów SPAR poprzez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu.