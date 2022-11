Sklep gotowy na Mundial. Pamiętaj o rozmowie z klientem

20 listopada rozpocznie się najważniejsza piłkarska impreza, czyli Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022, znane również jako Mundial.

Piwo i przekąski sprzedażowymi hitami podczas Mundialu

Z raportu Polskiej Izby Handlu wynika, że obroty sklepów osiedlowych podczas Mundialu w czerwcu 2018 r. wzrosły o 2,4 proc. porównując do maja 2018 i o 5,4 proc. w porównaniu rok do roku.

Według szacunków specjalistów, w trakcie roku, w którym odbywa się duża impreza piłkarska, spożycie piwa w Polsce wzrasta średnio o około 6 proc. Dużo więcej sprzedaje się też przekąsek typu chipsy, orzeszki, kabanosy, bakalie, hummus. Sieć Tesco podczas ostatniego mundialu, w 2018 r. oceniła, że będzie sprzedawać 26 paczek czipsów i przekąsek na sekundę.

Jak przygotować sklep na Mundial 2022?

Grupa Eurocash na swoim firmowym blogu przygotowała z okazji Mundialu kilka porad dla swoich franczyzobiorców.

Firma pisze, że przy okazji turnieju warto pamiętać o atrakcyjnych promocjach.

- Przygotuj specjalną ofertę pod piłkarskich kibiców, rozważ najchętniej kupowane produkty i zaproponuj promocje ograniczone czasowo, motywując klientów do zakupów - radzi.

Asortymentowy niezbędnik na Mundial to: przekąski, napoje oraz piwa alkoholowe i bezalkoholowe.

Rady Eurocashu na czas Mundialu

Przearanżuj przestrzeń – wyeksponuj strefę kibica, w której klienci będą mogli łatwo znaleźć oczekiwane produkty spożywcze i napoje – przenieś stadionową atmosferę do swojego sklepu;

Produkty limitowane – zadbaj o dostępność produktów limitowanych, stworzonych przez producentów z okazji Mundialu. Wiele z nich na opakowaniach posiada wizerunki popularnych piłkarzy, co może uatrakcyjnić Twoją ofertę. Często do limitowanych produktów dołączane są też gratis okolicznościowe gadżety piłkarskie;

Ekspozycja – zastanów się nad ciekawym rozłożeniem produktów na półkach. Oryginalnym pomysłem może okazać się ułożenie ich w taki sposób, aby stworzyć z nich polskie barwy narodowe;

Gadżety – zadbaj o szczegóły – wprowadź do wnętrza elementy nawiązujące do wydarzenia. Rozwieś w sklepie szaliki kibica, trąbki, piłki czy figurki z wizerunkami gwiazd turnieju.

Eurocash: Rozmawiaj ze swoimi klientami!

Grupa dodaje, że najważniejszą rzeczą jest dostosowanie oferty do oczekiwań klientów.

- Rozmawiaj ze swoimi klientami, wsłuchaj się w ich potrzeby. Wykaż się nawet drobną inicjatywą i pomysłowością, a klienci na pewno docenią twoje starania, co wpłynie na ich lojalność. Indywidualne podejście do klientów oraz oryginalne działania sprawią, że klienci nie tylko będą wracać do twojego sklepu, ale z dużym prawdopodobieństwem wyślą do niego również swoich znajomych - podkreśla Grupa Eurocash.