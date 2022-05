Sklep Intermarché w Goleniowie w koncepcie Power

Supermarket został ponownie otwarty 5 maja br. i jest dostępny dla klientów w nowym koncepcie – Power. Celem sieci jest wdrożenie nowego konceptu we wszystkich supermarketach Intermarché.

W odpowiedzi na potrzeby klientów Grupa Muszkieterów, zarządzająca Intermarché, modernizuje sklepy funkcjonujące w ramach sieci. Celem tych działań jest usprawnienie i uatrakcyjnienie robienia zakupów. Od 5 maja br. mieszkańcy Goleniowa w województwie zachodniopomorskim mogą skorzystać ze wszystkich udogodnień, jakie zapewnia nowoczesny koncept Power. Zmiany w funkcjonowaniu sklepu wiążą się również z wprowadzoną w 2019 roku nową platformą marki Intermarché. Zapoczątkowała ją kampania, której hasło przewodnie brzmi „Świeżo, tanio, z optymizmem”.

– Koncept Power to urzeczywistnienie idei, która przyświeca nam od początku istnienia sieci Intermarché w Polsce. Zależy nam, aby proces robienia zakupów przebiegał jak najsprawniej i aby nasi klienci mieli jak najszerszy dostęp do oferty produktów świeżych oraz kulinarnych inspiracji. Dla nas najważniejszy jest klient i jego czas, dlatego cieszymy się, że nasze nowe rozwiązania są przyjmowane przez konsumentów z dużą aprobatą – mówi Benjamin Ferte, członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché, i dodaje – W planach mamy modernizację supermarketów w kolejnych miastach.

Nowy koncept sklepów wiąże się z licznymi udogodnieniami dla klientów. W supermarkecie zmieniono układ – strefę świeżego ryneczku umieszczono przy wejściu do sklepu. Zaplanowano także specjalne miejsce na kulinarne inspiracje, ofertę promocyjną i sezonową, co ułatwia sprawne odnajdywanie potrzebnych artykułów. Oszczędność czasu możliwa jest również dzięki samoobsługowej krajalnicy do pieczywa oraz sprzedaży części produktów, np. wędlin, mięs czy serów, na dwa sposoby – tradycyjnie oraz w formie gotowych, świeżo zapakowanych w próżniowe woreczki porcji. Na uwagę zasługuje także poszerzona oferta artykułów bio, fit, kuchni świata, produktów dla aktywnych, ciast pakowanych oraz dań gotowych. Stworzono strefę wędlin świeżo pakowanych własnej produkcji i rozbudowano przestrzeń sprzedaży mięs. Koncept Power to również nowy wizerunek – odświeżono wystrój i szatę graficzną wnętrza, aby była jeszcze atrakcyjniejsza dla klientów.