Sklep Spar generuje średni obrót na poziomie 523 tys. zł miesięcznie

Obroty sieci Spar w Polsce w 2020 roku wyniosły 320 mln euro ( to ok. 1,35 mld zł) i były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 12 proc. przy stałych kursach wymiany walut. Sieć zakończyła rok z 215 sklepami. Rok 2019 firma zakończyła posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 62 sklepy rdr. W kategorii obrotów wzrost wyniósł 620 mln zł.

Spar International opublikował wyniki finansowe za 2020 r. Firma podkreśla, że kraje Europy Zachodniej są jej najważniejszym motorem wzrostu zapewniając 12% wzrost obrotów, do kwoty 25,48 miliardów euro.

Firma w swoim raporcie wspomina o Polsce wyjaśniając, że w 2019 r. nastąpiła zmiana właściciela.

- Ten reset zapewnił niezależnym sprzedawcom SPAR w Polsce dostęp do wyższego poziomu wsparcia, kompleksowej oferty produktów i lepszych warunków finansowych, z naciskiem na efektywność operacyjną - podaje firma.

Sieć w Polsce osiągnęła obroty w wysokości 320 mln euro a wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 12%.

W 2020 roku sieć skupiła się w naszym kraju na ekspansji, przy jednoczesnej zmianie dawnych sklepów Piotr i Paweł na formaty SPAR i EUROSPAR. Sieć zakończyła rok z 215 sklepami o powierzchni sprzedaży 93 003 mkw. Koncern nie zdradza planów co do polskiego rynku, podano jedynie, że "ma plany silnej ekspansji na 2021 r." Do sieci należy 65 sklepów SPAR Express, 115 sklepów SPAR oraz 35 supermarketów EuroSPAR. Średnia powierzchnia sklepu w Polsce to 433 mkw.

Według stanu na koniec kwietnia br. do sieci należało w Polsce ponad 230 placówek.

Przypomnijmy, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) udzieli spółce SPAR Group Limited pożyczki w wysokości do 25 mln euro, celu wsparcia rozwoju działalności hurtowej i detalicznej spółki na rynku polskim. Środki mają zostać przeznaczone na inwestycje (5 mln euro), ogólne cele korporacyjne (8 mln euro) oraz na dokończenie restrukturyzacji spółki Piotr i Paweł (12 mln euro).

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat. Firma chce otwierać rocznie 50 sklepów. Na rebranding czeka jeszcze 9 placówek Piotr i Paweł: dwie w Gdańsku, jedna w Warszawie - w Galerii Klif, jedna w Legionowe - Galeria Gondola, dwie w Poznaniu oraz w Plewiskach i Luboniu a także we Wrocławiu. Rebranding przeszło 49 sklepów. Oznacza to, że z puli przejętych 66 sklepów 58 doczekało się nowego szyldu. Z pozostałych nowy operator zrezygnował.