Sklepikarze dostają informacje o podwyżkach cen prądu. W rok prawie 500 proc. w górę! Mamy stanowisko dostawcy

Zmienne stawki energii elektrycznej mają wynosić 2,18 zł za kWh w strefie I w taryfie C11. Wcześniej stawki w tej strefie i tej taryfie opiewały na 37 groszy a ostatnio 49 grodzy za kWh. Oznacza to wzrost o 489 proc. od ceny pierwotnej. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Tauron w ostatnim roku już siedmiokrotnie aktualizował stawki opłat za prąd: z 37 gr na 49 gr, potem na 69 gr, następnie na 93 gr, w czerwcu stawka skoczyła do 1,16 zł, w lipcu do 1,41 zł, a od września do 2,18 zł.

Właściciel sklepu, który otrzymał informację o podwyżkach, lokalizacji, której dotknęła podwyżka nie zamierza dłużej utrzymywać. Handel tam stanie sie bowiem nieopłacalny. W drugiej ma gwarantowaną kwotę dostarczania energii na poziomie 37 groszy na kolejne dwa lata.

Jak wynika z pisma Tauronu są to stawki uwzględniające tarczę antyinflacyjną i obowiązują do 31 października. Potem mogą wzrosnąć do 3 zł za kWh.

O zamrożenie cen energii dla małych firm zaapelował prezes PSL

W ciągu ostatnich miesięcy energia elektryczna na polskim giełdowym rynku hurtowym wyraźnie podrożała. Na Towarowej Giełdzie Energii podstawowe kontrakty terminowe BASE z dostawą w IV kwartale 2022 r. w ciągu trzech ostatnich miesięcy podrożały z ok. 1000 zł za MWh do ponad 1700 zł za MWh.

Oto komentarz firmy Tauron:

Ceny dla firm są urynkowione i odzwierciedlają notowania wartości energii elektrycznej z Towarowej Giełdy Energii, a tym samym określają poziom cen prądu w ofertach dla biznesu każdego krajowego sprzedawcy energii. Na zmianę cen energii elektrycznej dla firm decydujący wpływ ma aktualny wzrost kosztów zakupu energii na rynku hurtowym. Wynika on z gwałtownie rosnących notowań uprawnień do emisji CO2 oraz wyższych cen paliw i surowców koniecznych do wytwarzania energii elektrycznej. Klienci biznesowi są świadomi wahań cen energii elektrycznej i czynników determinujących te zmiany.

Jak w przypadku każdego z produktów, klienci, którym zbliża się termin wygaśnięcia cennika przewidzianego umową, otrzymują nową ofertę, w której ceny są dostosowane do bieżącej sytuacji na rynku energii.

Sytuacja rynkowa znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym zainteresowaniu zarówno klientów biznesowych działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej, na co wskazuje popyt na produkty i usługi z tym związane.

W ciągu ostatniego roku odnotowano wśród klientów zwiększone zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi, których projektowanie i budowa znajduje się również w ofercie Taurona. Do sieci elektroenergetycznej TAURONA podłączonych jest już ponad 300 tysięcy prosumentów.

W rozliczeniach z klientami indywidualnymi TAURON uwzględnia wszystkie rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, w tym obniżony podatek VAT i podatek akcyzowy. Tarcza ma na celu łagodzenie skutków inflacji, która dotyka wszystkich gałęzi gospodarki, również energii elektrycznej.