Sklepów garmażeryjnych Wesoła Pani przybywa jak grzybów po deszczu

Wesoła Pani to sieć sklepów firmowych z domowymi wyrobami garmażeryjnymi, z własną produkcją na oczach klienta. Jak czytamy na facebookowym profilu:

„Sklepy wyrobów mrożonych „Wesoła Pani”. My gotujemy, oszczędzamy wasz czas, a wy cieszycie się smakiem ulubionych potraw od Wesołej Pani. Sklep wyrobów poddanych głębokiemu mrożeniu, z kuchnią otwartą, gdzie codziennie na miejscu wyrabiamy dla was ponad 80 rodzajów potraw z najlepszych składników. U nas znajdziecie: pierogi, pielmieni, naleśniki, gołąbki, chinkali, serniki, czebureki, zrazy, kotlety i kiełbaski! Wesoła Pani to: wyroby poddane głębokiemu mrożeniu, ręcznie robione na miejscu za szkłem”.

Sieć Wesoła Pani liczy obecnie 47 placówek w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, Poznaniu, w Bielsku Białej, Częstochowie. Na stronach internetowych można znaleźć informację, że koncept sklepów firmowych z garmażerką wywodzi się z Ukrainy.