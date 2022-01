Sklepy będą musiały informować przy kasach o obniżce podatku VAT na żywność

W przypadku paliw silnikowych sprzedawcy będą musieli zamieszczać przy kasie czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;

W przypadku towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej –sprzedawcy będą musieli zamieszczać przy kasie czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych, jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

W przypadku gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej – sprzedawca przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:

a) przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo

b) oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, wzory informacji, o których mowa w ust. 1.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił podczas wtorkowej konferencji, że obniżka VAT na żywność to 45 zł w portfelu każdej rodziny miesięcznie. - Wszystkie te obniżki mogą kosztować 15-20 mld zł polski budżet - dodał premier Morawiecki.

Szef rządu stwierdził też, że koszt zmiany stawki przekroczy 6-7 mld zł - stwierdził. Koszt całej tarczy antyinflacyjnej sięgnąć może 25-30 mld zł.

Zdaniem ekonomistów detaliści część obniżki zachowają dla siebie, rekompensując sobie podatek handlowy i inne rosnące obciążenia.

Jednocześnie premier zapowiedział, że spadki cen będą kontrolowane przez UOKiK i Inspekcję Handlową.

W uzasadnieniu do ustawy znalazło się stwierdzenie: Projektowane przepisy są objęte prawem Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt jest związany z zaistniałą bardzo trudną sytuacją gospodarczą, wpływającą w negatywny sposób na warunki życia społeczeństwa, stąd zawarte w nim niestandardowe rozwiązania nie znajdują wprawdzie uzasadnienia w prawie Unii Europejskiej, mają one jednak charakter przejściowy i wyjątkowy.

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia".