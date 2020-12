Sklepy Biedronka przed świętami będą czynne dłużej. W Wigilię sieć pracuje do godziny 13

W dniach poprzedzających Boże Narodzenie godziny pracy sklepów sieci Biedronka zostaną wydłużone. 23 grudnia w większości placówek na terenie całego kraju będzie można zrobić zakupy aż do godz. 23, a 24 grudnia 2019 r., w Wigilię Bożego Narodzenia, do godz. 13:00.

Aż 2200 placówek otwartych będzie co najmniej do godziny 23:00 a ponad 340 przyjmie klientów całodobowo. Placówki będą działać również w Wigilię, ale tego dnia, by umożliwić pracownikom sieci przygotowanie się do spędzenia świąt z najbliższymi, zakupy będą możliwe do godziny 13:00. W dniach 25 – 27 grudnia (w piątek, w sobotę i w niedzielę) sklepy będą nieczynne.