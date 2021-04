Sklepy Castorama będą czynne do godziny 22

Castorma wydłuża godziny otwarcia, fot. mat. pras.

Od 4 maja otwierają się stacjonarne sklepy Castorama. Dla bezpieczeństwa i komfortu klientów wydłużono godziny otwarcia sklepów do 22:00. Dostępne będą nie tylko części zewnętrzne, ale również wewnętrzne powierzchnie sprzedaży.

Od wtorku wszystkie sklepy sieci Castorama wznawiają działalność w pełnym zakresie.

Niezmiennie sieć oferuje sprzedaż towarów online bądź przez telefon. Zamówienie zostanie bezpłatnie skompletowane i przygotowane do wydania w czasie do 2 godzin, między innymi w punktach CastoDrive, w których można odebrać produkty, nawet bez wysiadania z auta. Taka forma zakupów jest wygodna i bezpieczna. Dla osób, które wolą odebrać zamówienie, w Castoramie działa usługa „zamów z dostawą”. Wybrany asortyment może zostać dostarczony do Paczkomatu InPost lub wysłany firmą transportową lub przez kuriera DPD.

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 86 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 12 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1200 sklepów w 10 krajach Europy.