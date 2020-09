Sklepy i restauracje w okresie pandemii nie muszą płacić za muzykę. Czy to się zmieni?

fot. chihiro.blox.pl

Poseł Krzysztof Piątkowski pisze, że sklepy i restauracje zostały zwolnione z tytułu opłat za odtwarzanie muzyki w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili uchwalania przepisów większość lokali nie funkcjonowała lub funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, od początku maja jednak działają bez ograniczeń i odtwarzają publicznie muzykę nadal nie płacąc.

Poseł Krzysztof Piątkowski pyta ministra kultury o możliwość uchylenia art. 15l tzw. ustawy antycovidowej z marca 2020 r. wstrzymującego pobór opłat z tytułu odtwarzania muzyki w sklepach i restauracjach.

Poseł przygotował interpelacje w tej sprawie: (...) art. 15l ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Oznacza to wstrzymanie pobierania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki w miejscach typu sklepy lub restauracje. W chwili uchwalania ww. przepisu większość tego typu lokali nie funkcjonowała lub funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, od początku maja jednak działają bez ograniczeń i odtwarzają publicznie muzykę. Dalsze obowiązywanie art. 15l jest zatem nieuzasadnione i naraża sektor kultury na duże straty – jak informuje ZAiKS z tego tytułu spadki w wynagrodzeniach dla twórców sięgają 80 proc. w stosunku do roku ubiegłego, co odbija się bardzo niekorzystnie na sytuacji autorów, artystów i ich rodzin, już i tak bardzo mocno dotkniętych wprowadzonym przez rząd stanem epidemii. W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy resort rozważa wprowadzenie zmian ww. przepisu lub jego uchylenie, a jeśli tak, to kiedy?".

Interpelacja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi. Będziemy aktualizować tekst.