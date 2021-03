Sklepy Intermarche świadczą usługi pocztowe, bo "rozwija się e-commerce"

fot. Intermarche

Cześć sklepów Intermarche jest otwarta w niedziele jako placówki pocztowe. Sieć przesłała do redakcji komentarz do tej sytuacji. - Z uwagi na intensywny rozwój e-commerce, który ma bezpośrednie przełożenie na liczbę (...) paczek, widoczne jest także zwiększone zapotrzebowanie na punkty, które oferują takie usługi i są zlokalizowane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Z tego względu część właścicieli supermarketów Intermarché podpisała umowy z operatorami pocztowymi. Na mocy tych umów, sklepy oferują klientom także usługi pocztowe, co może wiązać się z ich otwarciem we wszystkie niedziele. Podejmowane przez właścicieli działania w tym zakresie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa - czytamy w komentarzu firmy.

Dodatkowo sieć podkreśla, że supermarkety Intermarché oraz stacje paliw pod tym samym szyldem prowadzą niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na politykę personalną, godziny otwarcia sklepu, a także zarządzanie swoim przedsiębiorstwem. Sieć Intermarché działa w oparciu o unikalny model biznesowy, który jest skupiony na lokalnym zarządzaniu przez właścicieli sklepów oraz ich znajomości potrzeb lokalnych społeczności.

Do sieci należy prawie 200 placówek w Polsce, choć sieć ma ambicję, by pod szyldem Intermarche działało nawet 800 placówek.