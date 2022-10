Sklepy Lidl w Iławie i Lublinie - mają pompy ciepła i ściany o podwyższonej termoizolacyjności

W czwartek, 13 października, Lidl Polska otworzy swój drugi obiekt w Iławie, przy ulicy Dąbrowskiego 9a. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Lidl Iława: 1070 mkw, 95 miejsc parkingowych

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Iławie, zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 9a, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 95 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów będą czekać wyjątkowe atrakcje, w tym kawa parzona przez profesjonalnych baristów i promocje.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Energooszczędne rozwiązania w nowych sklepach Lidl

W nowych placówkach wykorzystano ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, m.in.:

· odzyskiwanie ciepła z urządzeń chłodniczych,

· oświetlenie LED,

· pompy ciepła,

· membranę dachową, wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu,

· ściany o podwyższonej termoizolacyjności.

Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w k

Lidl w Lublinie

Również w czwartek, 13 października, Lidl Polska otworzy kolejny swój obiekt w Lublinie, przy ulicy Ks. Wincentego Granata 4. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostaną zatrudnione 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 95 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów będą czekać atrakcje, w tym stoiska z kawą, hot-dogami oraz liczne promocje.