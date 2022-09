Sklepy nigdy nie odpuszczą niedzielnego handlu? Stawka jest za duża a koszty rosną

Co jakiś czas słyszymy o kolejnych próbach ominięcia zakazu handlu w niedziele przez sieci handlowe. Handel próbuje, rząd stopuje. Czy te próby się kiedyś skończą? Wydaje się, że nie. Dlaczego? Ponieważ jedni mogą (np. franczyza), a inni nie. Ponieważ wcześniej udało się korzystając z opcji "na placówkę pocztową", a później otwierano sklepy w przygranicznych województwach za przyzwoleniem rządu. Ciężko zatem porzucić opcję dodatkowych obrotów, szczególnie kiedy koszty (ceny mediów) poszły ostro w górę!

Sposób na zakaz handlu w niedziele: Topaz z czytelnią

Jednym z powszechniejszych sposobów na otwieranie sklepów w niedziele wydaje się wyjątek "na czytelnię". Coraz więcej sieci umożliwia swoim klientom wypożyczanie książek przy okazji zakupów spożywczych. Niedawno usługa taka została wdrożona w sklepie sieci Topaz. W sierpniu br. powstał Klub Czytelnika TOPAZ, zlokalizowany na terenie sklepu przy ul. Warszawskiej 133 w Siedlcach. Klub jest otwarty 7 dni w tygodniu.

Biedronka otworzy sklepy w niedziele na "opaski medyczne?"

Kilka miesięcy temu było głośno o tym, że z opcji "na czytelnię" czy "placówkę medyczną" chce korzystać sieć Biedronka. Doniesienia wydawały się na tyle wiarygodne, że Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podjęła decyzję o przeprowadzeniu na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Sklepy Biedronki były jednak zamknięte.

O Biedronce co chwila pojawiają się doniesienia, że chce otwierać sklepy w niedziele. Ostatnio była mowa o sprzedaży opasek medycznych w sklepach, co miałoby być furtką do niedzielnego handlu. Co z tego wyjdzie?

fot. za twitter.com/RafalMundry

Intermarche też lubi książki, szczególnie w niehandlowe niedziele

Przypomnijmy, w lipcu pisaliśmy o klubie czytelnika w Intermarche Swarzędz. 22 lipca br. sklep poinformował swoich klientów, że jest otwarty w każdą niedzielę. Dlaczego? Ponieważ działa jako klub czytelnika - zaprasza na wygodne zakupy z lekturę w ręku.

O sieci Intermarche i pracy w niedziele było głośno na początku roku. Cieszyński Intermarche postanowił wtedy "przekształcić się" w dworzec autobusowy, a dwa inne markety ogłosiły, że są klubem czytelnika.

W placówce Intermarche w Cieszynie miała nawet miejsce interwencja policji, bo w lokalu sprzedawano alkohol.

PIP podsumowuje: Kto stosuje się do przepisów o zakazie handlu w niedziele, a kto nie?

W pierwszym półroczu 2022 r. PIP sprawdziła 3.306 sklepów, stwierdzając, że 1.117 z nich było w niedziele zamkniętych. W pozostałych przeprowadzono kontrole, w wyniku których na 163 osoby zostały nałożone grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 204.310 zł. Skierowano także 107 wniosków o ukaranie, zaś wobec 43 osób poprzestano na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

PIP informuje, że w sierpniu dodatkowo polecono przeprowadzenie pilotażowej akcji kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele w niektórych sklepach sieci Biedronka oraz sklepach Topaz w obrębie województwa mazowieckiego. Czynności zostały podjęte w związku z sygnałami o zamierzonym otwieraniu przez te sieci sklepów w niehandlowe niedziele. W sierpniu i wrześniu inspektorzy odwiedzili 431 sklepów Biedronka i 21 sklepów Topaz. W żadnym z nich nie prowadzono handlu we wskazane niedziele.

Kontynuowane są również kontrole sklepów należących do sieci Intermarche, Bricomarche i Carrefour (Express).

Związkowa Alternatywa: Odrzućmy zakaz handlu w niedziele, podnieśmy płace w ten dzień

Dziś zaskoczył komunikat Związkowej Alternatywy. Co sądzi o niedzielnym handlu?

Organizacja zauważa: sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza, a realne płace w wielu branżach zmniejszają się. Dlatego potrzebne są rozwiązania, które wspomogą pracowników. Jednym z takich rozwiązań powinny być nowe przepisy dotyczące pracy w niedziele. Rządowa ustawa o handlu w niedziele okazała się bublem prawnym, a w czasie skokowego wzrostu inflacji jest ona coraz bardziej szkodliwa dla pracowników i konsumentów. I argumentuje:

- Apelujemy o odrzucenie obowiązującej ustawy i zastąpienie jej radykalnym podniesieniem wynagrodzeń za pracę w niedziele i święta. Proponujemy, by za pracę w niedziele i święta wszystkie placówki handlowe musiały wypłacać pracownikom co najmniej 2,5 razy wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie. W ten sposób w niedziele otwarte byłyby otwarte tylko te sklepy, które znacznie podniosłyby płace dla pracowników. Wszystkie inne placówki pozostałyby zamknięte. Jednocześnie uważamy, że wyższe stawki za pracę w niedziele i święta powinny obowiązywać nie tylko w handlu, ale na całym rynku pracy. Dlatego postulujemy, aby 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele i święta dotyczyły też pracowników transportu, ochrony zdrowia, policji, energetyki, rozrywki czy gastronomii - sugeruje Związkowa Alternatywa.