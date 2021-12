Sklepy OBI też otwierają się w niehandlowe niedziele

OBI zdecydowało o otwarciu wszystkich 59 sklepów w Polsce. Tym samym poszerza działalność o odbiór i nadawanie przesyłek kurierskich w sklepach stacjonarnych. O fachową obsługę zadbają pracownicy, którzy wyrazili gotowość podjęcia dodatkowego dnia pracy. Przewidziano dla nich specjalny dodatek premiowy za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny do odbioru w tygodniu.

– Na co dzień dostarczamy szeroką gamę materiałów i usług remontowo-budowlanych, na które mamy aktualnie bardzo duże zapotrzebowanie Klientów. Tradycyjnie, jak co roku oferujemy również najlepszy wybór dekoracji świątecznych i choinek, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego w trosce o komfort Klientów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, otwieramy sklepy w niedziele. Sprawny i wygodny dostęp do usług kurierskich oraz możliwość zakupów w niedziele to ułatwienie szczególnie ważne w sezonie świątecznym – komentuje Dariusz Kowalczyk, dyrektor sprzedaży OBI.

Sklepy w niedziele otworzyły już sieci Jula i Leroy Merlin.