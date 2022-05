Sklepy Palikota m.in. w CH Arkady i Hali Koszyki. Wabikiem - nalewak

Tym samym, przebój rynkowy browaru w Tenczynku, piwo świeże, będzie dostępnych dla niemal każdego zainteresowanego konsumenta.



- Świeże jest unikatem na rynku. Prosto z tanka po zakończeniu warzenia, w nocy, dostarczane jest własnym transportem Tenczyńskiej Dystrybucji do naszych punktów sprzedaży Tenczynek Świeże. Piwo nalewane do butelek przez sprzedawców gwarantuje niespotykane nigdzie indziej doznania. Dlatego sklepy w Krakowie i Wrocławiu cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Przyciąga do nich paleta piw świeżych i innych alkoholi produkowanych w Tenczynku oraz minimalistyczny koncept wystroju. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie i sygnały od naszych konsumentów rozbudowujemy sieć Tenczynek Świeże na terenie całej Polski. Do końca lipca otworzymy kolejne 20 punktów, w tym 4 w Warszawie: CH Arkady na ul. Solec, w Hali Koszyki, na ulicy Kaliny Jędrusik na Żoliborzu oraz na Mokotowie ul. Postępu. Nasze sklepy lokalizujemy w punktach, do których łatwo dotrzeć komunikacją miejską. Sprzedawcy to pasjonaci piwa, którzy mogą wiele opowiedzieć na temat sprzedawanych piw i innych alkoholi produkowanych w Tenczynku. Jeśli w danym dniu zabraknie danego gatunku piwa, następna dostawa jest dzień

później. Bo Świeże jest naprawdę świeże. Nie przetrzymujemy piwa na kolejny dzień” – mówi Janusz Palikot, Prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A.

Spółka Manufaktura Piwa Wódki i Wina została zawiązana 8 sierpnia 2016 roku. MPWiW jest spółką holdingową zajmującą produkcją oraz sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych.

Kanały dystrybucji

Sprzedaż prowadzona jest przy wykorzystaniu trzech głównych kanałów dystrybucji: tradycyjny, online oraz sieć własną. W ramach kanału tradycyjnego oferta MPWiW dostępna jest m.in. w dużych sieciach handlowych: Żabka, Dino, C4, Aldi. Sprzedaż online prowadzona jest przez sklep internetowy www.browar-tenczynek.pl oraz w formie systemu rezerwacji i przedpłat (Beczki Palikota, Tokeny). Produkty są dostępne również w Sklepie Tenczynek zlokalizowanym na terenie Browaru oraz w rozbudowywanej własnej sieci sprzedaży.

- Sprzedaż w oparciu o sieć własną obejmuje obecnie sklep stacjonarny zlokalizowany na terenie Browaru Tenczynek. W planach Grupy jest uruchomienie, do końca 2023, sieci 100 lokali własnych, dedykowanych do sprzedaży Piwa Świeżego i innych produktów Grupy - podaje firma.