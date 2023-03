Sklepy powinny wypłacać wyższe kaucje za butelki zwrotne. Nie wszędzie tak jest

Rocznie w Polsce sprzedaje się 3,4 mld piw w butelkach zwrotnych. Butelka zwrotna może być użyta do 25 razy, a czas jej życia to nawet 5 lat. To cenny surowiec, a jego ceny w ostatnim czasie poszybowały w górę.

Zasady oddawania butelek po piwie w Biedronce

Sieć sklepów Biedronka ma nowy regulamin przyjmowania opakowań zwrotnych. 1 marca kwota kaucji za opakowanie zwrotne uległa zmianie i obecnie wynosi 1,00 zł. Stawka kaucji za kontener wynosi nadal 8,00 zł. W regulaminie przyjmowania opakowań zwrotnych w sklepach Biedronka informacja o wysokości kaucji za butelki zwrotne zamieszczona jest na etykiecie znajdującej się przy danym produkcie, w kasie sklepu lub u pracownika sklepu.

Kaucja za butelkę naliczana po staremu

Jeden z naszych czytelników zwraca nam uwagę na przypadek błędnie naliczonej kaucji według starego cennika czyli 0,50 gr zamiast 1 zł. Tak było w sklepie w Słupsku. Za dowód przesyła nam paragon: