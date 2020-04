Sklepy S ruszyły ze sprzedażą internetową

Sieć „Sklepy S”, wchodząca w skład Grupy Zakupowej PASSA, uruchomiła sklep internetowy dla zamówień z odbiorem własnym dostępnym dla lokalnych społeczności dla obszaru metropolitarnego miasta Krosna.

Sklep Internetowy „Sklepy-S” znajduje się pod adresem https://krosno.sklepy-s.pl/ i oferuje aktualnie ponad 1200 produktów które można zamawiać bez wchodzenia do sklepu z dostawą prosto do bagażnika (formuła Sklepy-S Drive) lub z odbiorem wewnątrz budynku sklepu z możliwością skompletowania do odbioru nawet w godzinę.

- Sklep działa i jest w pełni dostępny dla klientów, ale nadalznajduje się nadal w fazie rozwoju i udoskonalania. Planujemy poszerzenie liczby SKU do około 1500 pozycji do końca bieżącego miesiąca - podała sieć.