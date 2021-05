Sklepy sieci Kaufland na razie nie będą otwarte w niedziele niehandlowe

Markety sieci Kaufland nie będą otwarte w niedziele niehandlowe , fot. mat. pras.

- Na ten moment markety sieci Kaufland nie będą otwarte w niedziele niehandlowe - podała sieć Kaufland w nawiązaniu do informacji o wprowadzeniu usług pocztowe we wszystkich sklepach.

Kilka dni temu w nawiązaniu do informacji sieci Kaufland, która wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach, zasugerowaliśmy, że oznacza to, że sieć otwiera się na handel w niedziele niehandlowe. Sieć poprosiła nas o sprostowanie tej informacji.

- W materiale prasowym znajdują się informacje sugerujące, że markety Kaufland będą otwarte w niedziele niehandlowe. W wysłanym materiale nie padła taka deklaracja, co oznacza, że na ten moment markety sieci Kaufland nie będą otwarte w niedziele niehandlowe - tłumaczy biuro prasowe sieci.

28 maja podaliśmy, że Kaufland wprowadza usługi pocztowe we wszystkich sklepach w całej Polsce.