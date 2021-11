Sklepy sportowe liczą na dobrą sprzedażowo zimę

W Polsce przychód całego sektora fitness wynosi ok. miliard dolarów rocznie – wynika z badania „Zdrowie za miliard dolarów – branża fitness w Polsce i jej znaczenie dla ducha, ciała i PKB” autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

- Patrząc na obecne tendencje sprzedażowe oraz badania rynku spodziewamy się wzrostu zainteresowania ofertą sportową przez klientów. Rynek produktów sportowych wspierają obecnie takie czynniki jak: rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie pro-zdrowotnych zachowań oraz znaczenia sprawności fizycznej – mówi Marek Kaczmarek, prezes zarządu, INTERSPORT Polska S.A.

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zaangażowanie Polaków w uprawianie sportu – szacuje się, że w 2020 r. w okresach, w których nie obowiązywały ograniczenia związane z COVID-19, w aktywności fizycznej uczestniczyło około 47% ludności (w 2008 r. było to tylko 37,5%) – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.



Wyniki sprzedażowe Intersportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 wskazują, że pandemia nie zniechęciła Polaków i najprawdopodobniej nie zniechęci do uprawiania sportu. Łączne przychody netto spółki ze sprzedaży wyniosły 106,5 mln zł i były wyższe o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (81,9 mln zł). Co więcej, firma zanotowała zysk na poziomie 623 tys. zł (przy stratach z poprzednich lat na poziomie kilku milionów). To pierwszy raz od 5 lat, kiedy przedsiębiorstwo może pochwalić się brakiem strat.

Na wartości zyskały bardzo te aktywności, które można uprawiać w samotności, bądź swoim wąskim gronie z najbliższymi, na łonie natury. Dobrymi przykładami są np. turystyka, rowery czy rolki – wyjaśnia Marek Kaczmarek.