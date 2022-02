Sklepy Topaz zamknięte w niedziele niehandlowe. Sklep na stacji paliw i placówki Express otwarte

Sieć Topaz posiadająca ponad 130 placówek handlowych w czterech województwach w centralnej i wschodniej części Polski, podała, że od 1 lutego 2022 sklepy Topaz w niedziele niehandlowe pozostaną nieczynne, co jest związane z dostosowaniem działalności wszystkich sklepów własnych sieci do zmienionych przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Te sklepy będę jedynie otwarte we wszystkie tegoroczne niedziele handlowe, tj. 30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia.

Firma podała jednocześnie, że wybrane sklepy Topaz Express, funkcjonujące na podstawie umowy franchisingowej z siecią, mogą pozostać otwarte i funkcjonować na podstawie wyjątków wskazanych w ww. Ustawie.

Powyższe nie dotyczy sklepu Topaz w Radzyniu Podlaskim przy ul. Zabielskiej 110, który od początku wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta w jej pierwotnym brzemieniu działał i działa 7 dni w tygodniu na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Placówka ta pozostanie otwarta w każdą niedzielę. Sklep działa na stacji paliw Topaz.