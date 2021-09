Sklepy tradycyjne notują spadek obrotów

W sierpniu 2021, wartość sprzedaży generowana przez tradycyjny kanał dystrybucji była niższa od ubiegłorocznej o 3,0%.

Średni poziom koszyka zakupowego to 21,19 złotych.

Po trzech miesiącach kilkuprocentowych wzrostów rok do roku, handel tradycyjny w Polsce ponownie odnotował spadek obrotów. W sierpniu 2021, wartość sprzedaży generowana przez ten kanał dystrybucji była niższa od ubiegłorocznej o 3,0%. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, mogliśmy zaobserwować wzrost wartości naszego koszyka zakupowego, który osiągnął średni poziom 21,19 złotych. Jednocześnie o 4,2% zmniejszyła się wielkość naszego koszyka. Wydajemy zatem więcej, ale kupujemy mniej. Kupujemy także rzadziej, ponieważ w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, liczba transakcji w sklepach tradycyjnych zmniejszyła się o 5,6%.

Czego kupujemy więcej, a czego mniej?

Grupą produktową, która nieustająco odnotowuje wzrost wartości sprzedaży w handlu tradycyjnym, pozostają produkty świeże i na wagę, a zatem mięso, wędliny, owoce, warzywa i nabiał. Większość pozostałych grup produktowych odnotowała jednak rok do roku kilku- lub nawet kilkunastoprocentowe spadki. W sierpniu, wartość jednej z największych kategorii w Polsce, ale także i w handlu tradycyjnym, kategorii piwa zmniejszyła się o 17,7%. Podobne tempo spadku (-15,9%) charakteryzowało napoje bezalkoholowe. Zmniejszyła się wartość sprzedaży mrożonek, w tym lodów, (-31,0%), a także słonych przekąsek (-12,3%). W przypadku części kategorii spadki te można przypisywać niższym niż ubiegłoroczne temperaturom, jakie towarzyszyły nam w ostatnim miesiącu wakacji. Jednocześnie produktów z wielu kategorii kupowaliśmy jednak po prostu mniej niż rok temu.

Trend wzrostowy utrzymały natomiast alkohole mocne typu whisky, rum, gin czy likiery i jest to już piąty miesiąc z rzędu, kiedy ta grupa produktowa odnotowuje wzrost rok do roku. W sierpniu 2021, był to wzrost na poziomie 5,4%, a zatem nieco wyższy niż w miesiącu poprzednim. Jednocześnie niewielki wzrost odnotowały także gotowe posiłki (+1,8%).

Przeczytaj także: Comp Platforma Usług i Grupa Żywiec rozszerzają współpracę

- Interesującym wydaje się fakt, iż przyglądając się bliżej rosnącym nieustannie alkoholom mocnym, możemy dostrzec niestety bardzo podobny trend, jak w przypadku całkowitej sprzedaży odnotowywanej w handlu tradycyjnym. Jako Polacy, upodobaliśmy sobie w ostatnich latach te trunki, więc wciąż wydajemy na nie część swojego domowego budżetu i jak wskazują wskaźniki, jest to większa część niż w analogicznym okresie sprzed roku. Nie oznacza to jednak, że kupujemy tych trunków więcej. Kupujemy je rzadziej, co potwierdza spadek liczby transakcji zawierających tego typu produkty i jednocześnie płacimy za nie więcej – skomentowała badanie Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform.