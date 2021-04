Sklepy w Polsce mają problem z cenówkami. UOKiK wytyka liczne nieprawidłowości

Jak sprzedawcy informują o cenach? Kontrola Inspekcji Handlowej, fot. UOKiK

Czy konsument wie ile zapłaci za produkt? Inspektorzy Handlowi sprawdzili oznaczenie ceną ponad 470 tys. partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło prawie 60 tys. partii (12,4 proc.). Na liście przedsiębiorców, którzy zostali ukarani ponownie za te nieprawidłowości znalazło się 13 sklepów Biedronka.

- Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Konsument ma zatem prawo wiedzieć ile kosztuje dany produkt lub usługa. Cena musi być widoczna, czytelna i jednoznaczna. Jeśli na półce widnieje niższa cena niż przy kasie – konsument ma prawo kupić produkt po niższej cenie. Przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze. Znajdziemy ją na wywieszce - w sklepie, w kiosku, na poczcie - lub w cenniku. Porównujmy, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, czy sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Na podstawie planu kontroli na 2020 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w 2020 roku na terenie całego kraju kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach.

W toku kontroli sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe , a także porównano zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Kontrolą objęto łącznie 2.232 przedsiębiorców, w tym:

• 1079 placówek detalicznych,

• 559 placówek należących do sieci handlowych,

• 330 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,

• 135 placówek gastronomicznych,

• 56 myjni samochodowych,

• 28 stacji benzynowych,

• 25 parkingów,

• 20 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili

działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1.115 przedsiębiorców (50 proc. skontrolowanych), w tym:

• w 607 placówkach detalicznych,

• w 305 placówkach należących do sieci handlowych,

• w 87 placówkach gastronomicznych,

• w 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową,

• w 12 myjniach samochodowych,

• na 16 stacjach benzynowych,

• na 8 parkingach,

• w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Stosunkowo najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach benzynowych i w sklepach detalicznych a także w lokalach gastronomicznych oraz w sklepach sieci handlowych.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.