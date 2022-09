Sklepy w Zakopanem bez prawa sprzedaży alkoholu od 23 do 6 rano

- Zakazem objęte będą sklepy detaliczne. Wynika to m.in. z wniosków mieszkańców wpływających do miasta, którzy skarżą się na zwiększoną uciążliwość ze strony sklepów sprzedających alkohol właśnie w godzinach nocnych. To pierwszy taki projekt, ale na tę chwilę uważamy, że on kompleksowo rozwiąże problem poprzez ograniczenie dostępności do alkoholu - powiedziała w trakcie obrad Joanna Posadzka-Gil z biura prawnego zakopiańskiego magistratu.

Zadaniem uchwały jest ograniczenie dostępności do alkoholu i zmniejszenie uciążliwości działania sklepów nocnych i całodobowych. Radni chcą też ograniczyć liczbę interwencji policji, która wzywana jest w sprawie zakłócania porządku publicznego, zakłócania ciszy nocnej czy łamania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

- Liczymy na to, że uchwała pozwoli ona działać przedsiębiorcom, ale wprowadzi także ograniczenia, które pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców - powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta ma jednak siedem dni na przesłanie uchwały do publikacji.