Sklepy walczą o klientów ceną

fot, shutterstock, badanie cen ASM Sales Force Agency

Analitycy ASM Sales Force Agency w ostatnich miesiącach obserwują systematyczny wzrost cen. Ceny minimalne badanych produktów w skali roku wzrosły o ponad 8proc.. Ceny maksymalne z kolei spadły, ale tylko o 0,2 proc. Średnia wartość koszyka wzrosła w niewiele, co oznacza, że sieci handlowe walczą o klientów, prowadząc aktywną politykę cenową. W ostatnich dniach obserwujemy wiele akcji promocyjnych na wybrane produkty świąteczne zarówno w e-sklepach jak i placówkach stacjonarnych.

Eksperci ASM Sales Force Agency co miesiąc analizują ceny 40 wybranych produktów z 10 grup asortymentowych. Badanie prowadzone jest w 11 sieciach handlowych. Z najnowszego badania wynika, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą droższe niż przed rokiem. Grupa analizowanych produktów z najniższymi dostępnymi cenami zdrożała w lutym o ponad 8 proc. wobec ubiegłego roku. Gdyby wziąć pod uwagę najwyższe ceny tych produktów, to taki koszyk maksymalny był tańszy od ubiegłorocznego o 0,2%. W największym stopniu, bo o ponad 6% wzrosły ceny w przypadku zakupów w sklepach internetowych. Zwiększony popyt na tego rodzaju usługi wpływa na wzrost cen, ale także stymuluje rozwój tego kanału sprzedaży oraz uruchamianie kolejnych sklepów tego typu.

Największy, 12-procentowy wzrost cen odnotowano w grupie napojów. Z uwagi na to, że do tej kategorii należą również napoje słodzone oraz energetyczne, to zdaniem ekspertów ASM Sales Force Agency wzrost ten wynika z wprowadzenia tzw. podatku cukrowego. Z kolei w największym stopniu staniały mrożonki, chemia i produkty sypkie. Spadek cen w skali roku wyniósł w tej grupie od 5 do 8%. W dobie pandemii i kolejnych ogłaszanych lockdownów, produkty w tych kategoriach cieszą się większym popytem, co wśród konkurujących ze sobą sklepów wymusiło obniżkę cen.