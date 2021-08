Sklepy ze statusem placówki pocztowej z obowiązkiem ewidencji miesięcznych przychodów

Do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, który ma wyeliminować nieprawidłowe stosowania wyłączeń od zakazu, fot. unsplash

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta przewiduje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca.

29 lipca do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, który ma wyeliminować nieprawidłowe stosowania wyłączeń od zakazu. Przedstawicielem wnioskodawców jest Janusz Śniadek (PiS).

W zapisie ustawy czytamy m.in.

"Art. 1. W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U.z 2021 r. poz. 936):

1) w art. 6:

a) w ust. 1:

 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na

handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, kuponami gier losowych i

zakładów wzajemnych;”,

7) w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w

których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

o których mowa w art.2 ust. 1 tej ustawy;”,

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30, oznacza

rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021r. poz.955), jeżeli działalność

ta stanowi co najmniej 50% miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są

wykonywane czynności związane z handlem.”;

c) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

5–7 i 28–30, są obowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze

sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–

30 oraz przychód z pozostałej działalności".