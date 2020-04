Sklepy złapały oddech, bez tłoku przed Wielkanocą

fot. shutterstock

Na przełomie marca i kwietnia w polskich sklepach zrobiło się znacznie luźniej. W 14 tygodniu br. gospodarstwa domowe chodziły na zakupy rzadziej niż w lutym, kiedy w kraju nie obowiązywały jeszcze żadne zakazy związane z pandemią koronawirusa. Takie dane płyną z najnowszych analiz Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.





– Sytuacja powoli wraca do normy. Od 30 marca do 5 kwietnia, czyli w całym 14 tygodniu br. ruch w sklepach był wyraźnie mniejszy, niż w pierwszych dwóch tygodniach marca, gdy nastąpił boom zakupowy. Co więcej, frekwencja (mierzona liczbą klientów sklepów) była niższa nawet od średniej tygodniowej z lutego. Dla hipermarketów spadki wyniosły aż 25%, zaś dla spożywczych sklepów niesieciowych 1% – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Według GfK, w Polsce przeszliśmy już fazę gwałtownych, panicznych zakupów i zaczynamy funkcjonować względnie normalnie, przynajmniej w kontekście zaopatrzenia w produkty spożywcze i chemiczno-kosmetyczne. Wniosek ten podpierają twarde dane. W 14 tygodniu br. konsumenci w Polsce sięgnęli średnio po 22 kategorie produktów, czyli o 3 mniej niż w rekordowym 11 tygodniu br.

Obserwując koszyki zakupowe możemy również wywnioskować, że Polacy zamiast robić zapasy, coraz mocniej koncentrują się na doraźnych potrzebach i szykują się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Dlatego na liście najszybciej rosnących kategorii (porównując 14 tydzień br. do średniej tygodniowej z lutego br.) przoduje chrzan ze sprzedażą wyższą o 535%. Na drugim miejscu w rankingu wzrostów znalazły się figurki czekoladowe (291%), a na trzecim zakwas (264%). Ogromne, ponad 100% przyrosty odnotowały również przetworzone owoce, majonez i zupy do gotowania.

– Skokowe przyrosty zakupu mydła czy papieru toaletowego, o ile nie wypłyną nowe okoliczności, na tę chwilę za nami. Konsumenci zobaczyli już, że kluczowych produktów w sklepach nie zabraknie i obecnie koncentrują się na bieżących potrzebach, dopasowanych do okoliczności oraz zwyczajów. Trzeba też dodać, że wydarzenia głęboko osadzone w kulturze i mentalności, takie jak Wielkanoc, pozwalają na mentalny oddech i chwilę spokoju – właśnie teraz wszyscy życzymy sobie zdrowych, spokojnych Świąt – podsumowuje Szymon Mordasiewicz.