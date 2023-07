Skup butelek PET w sklepach Lidl po nowemu

Na początku września 2022 r. pisaliśmy, że sieć Lidl testuje w swoich sklepach automaty do oddawania butelek PET. Wtedy butelki można było oddawać w 6 lokalizacjach. Obecnie sieć ma 16 maszyn w których można oddawać butelki PET.

Lista sklepów Lidl w których przyjmowane są butelki PET

1. ul. Kościelna 40, 60-857 Poznań

2. ul. Matyi 2, 61-586 Poznań (Galeria Avenida)

3. ul. Polna 23, 62-020 Swarzędz

4. ul. Warszawska 246A, 61-055 Poznań

5. ul. Ku Cytadeli 2, 61-719 Poznań

6. ul. Piątkowska 64, 60-651 Poznań

7. ul. Szymanowskiego 13, 60-685 Poznań

8. ul. Bobrzańska 19, 61-245 Poznań

9. ul. Abp. Dymka 212, 61-245 Poznań

10. ul. Grunwaldzka 533/541, 62-064 Plewiska

11. ul. Obornicka 127, 62-002 Suchy Las

12. ul. Poznańska 100, 60-185 Skórzewo

13. ul. Szamotulska 6, 62-081 Baranowo

14. ul. Celna 4B, 64-300 Nowy Tomyśl

15. ul. Szwedzka 10a, 61-285 Poznań

16. ul. Dębiecka 1A, 62-030 Luboń

W styczniu sklepy będą musiały przyjmować puste butelki

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie (50 gr.) nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

Regulamin przyjmowania butelek PET w sklepach Lidl

W zamian za oddane do automatu butelki PET osoba konsument otrzyma kupon rabatowy. Jego wartość zależeć będzie od liczby oddanych butelek PET.

Automat przyjmuje butelki i oblicza przyznaną wartość kuponu a następnie go drukuje.

"W przypadku oddania więcej niż jednej butelki PET oddający otrzyma jeden kupon rabatowy. Maksymalna liczba butelek, która może być jednorazowo oddana do automatu w zamian za jeden kupon rabatowy nie może przekroczyć ich liczby uprawniającej do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 70 zł" zastrzega sieć.

Kupon rabatowy może zostać wykorzystany przez okaziciela do zapłaty za nabywane w Lidl produkty do kwoty równej jego wartości nominalnej, za produkty, których łączna cena jest równa sumie kwoty stałej (2 zł) oraz wartości nominalnej kuponu rabatowego, lub od niej większa.

Kupon rabatowy zachowuje ważność przez okres 100 dni od dnia jego wydrukowania i tylko w tym okresie może zostać wykorzystany. Kupon można wykorzystać jeden raz.

Kwota rabatu za 1 butelkę to 5 gr.