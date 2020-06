Skup butelek w Poznaniu ponownie otwarty. Limit na klienta 100 sztuk

fot. Kompania Piwowarska

Skup butelek w Poznaniu ponownie otworzył się na ekopiwoszy.

Prawie 1 milion butelek zwrotnych w ciągu 8 miesięcy funkcjonowania skupu butelek przy Lech Browary Wielkopolski oddali mieszkańcy Poznania i okolic

Ponownie otwarty skup butelek przy poznańskim browarze (parking przy centrum handlowym M1 na Franowie) będzie otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 13.00, z zachowaniem środków ostrożności związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. Każdy, kto zechce zwrócić butelki zwrotne będzie proszony o założenie maseczki ochronnej i rękawiczek, a pracownik skupu będzie obsługiwał wyłącznie po jednej osobie w tym samym momencie. Obowiązuje też limit dobowy butelek zwracanych przez jedną osobę: 100 sztuk.

Do skupu można oddać butelki zwrotne zarówno piw Kompanii Piwowarskiej (Lech Premium, Lech Free we wszystkich wariantach, Lech Pils, Wojak, Dębowe, Żubr, Prażubr, Kozel, Tyskie, Książęce) – za taką butelkę zwracający otrzyma kwotę 50 groszy oraz butelki zwrotne innych producentów, za które można otrzymać 30 groszy. Kompania Piwowarska bierze na siebie wymianę tych butelek z innymi browarami w imię wspólnego interesu – zredukowania liczby opakowań trafiających do śmietnika bez ponownego wykorzystania.

Kompania Piwowarska – dystrybuuje 49% swoich produktów w opakowaniach zwrotnych: szklanych butelkach właśnie oraz w kegach. Średnio butelka „żyje w rynku” dwa lata i w tym okresie rotuje dziewięć razy, choć mogłaby być wykorzystana przynajmniej 20 razy. Powodem takiego stanu rzeczy jest niski poziom zwrotności.

Niewymagany jest dowód zakupu piwa. Punkt zwrotny przy Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu jest inicjatywą pilotażową. Firma nie wyklucza realizacji podobnych punktów w innych lokalizacjach w przyszłości.