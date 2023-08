Skuteczne systemy kaucyjne działają w całej Europie

Systemy kaucyjne w Europie osiągają poziomy zbiórki wynoszące 90% i więcej. Nowoczesne systemy, jak ten na Słowacji, wdrożony w styczniu zeszłego roku, już w pierwszym roku działania pokazał poziom zbiórki ponad 70%. Oznacza to, że 7 na 10 butelek i puszek wypitych na Słowacji wróciło do operatora systemu, który mógł zapewnić recykling tych opakowań. Dzięki temu możliwe jest zamknięcie obiegu opakowań – czyli wykorzystanie 50% materiału do produkcji nowych butelek i puszek.

Konsumenci w całej Europie pomagają oszczędzać zasoby przez korzystanie z systemów kaucyjnych opartych na wydajności, wygodzie dla konsumenta, rozszerzonej odpowiedzialności producenta i integralności danych. Takie systemy pokazują, że poziomy zbiórki ponad 90% są możliwe do osiągnięcia.

– W zeszłym tygodniu Czechy ogłosiły, że do 2025 roku chcą wdrożyć system kaucyjny. Pokazuje to, że sprawdzone rozwiązania są coraz bardziej popularne. Systemy oparte na kaucji potrafią osiągać znakomite rezultaty i są wdrażane w wielu krajach Europy. Zbieranie i recykling opakowań są ważne dla oszczędzania zasobów i ochrony środowiska, a systemy kaucyjne są skutecznym sposobem na ich realizację – wypowiada się w serwisie eNewsroom.pl Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA.

Polska właśnie wprowadza taki system, aby skutecznie zbierać i recyklingować opakowania, jak to się dzieje w innych krajach Europy.

- Wdrażanie systemów kaucyjnych jest też korzystne dla konsumentów, ponieważ pozwala na wygodne i ekologiczne pozbycie się opakowań. Producenci mają rozszerzoną odpowiedzialność za swoje produkty, co zwiększa ich motywację do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Integralność danych pozwala na przejrzystość procesów i kontrolowanie wyników. Jak najszybsze wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce jest konieczne, aby zwiększyć poziomy zbiórki i recyklingu opakowań – apeluje Anna Sapota.