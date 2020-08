Skuter nagrodą w konkursie kabanosów Nasze Polskie

Kabanosy „Nasze Polskie” ZM Silesia promowane są konkursem, w którym do wygrania jest m.in. skuter Peugeot Django.

Konkurs ZM Silesia rozpoczął się w 24 sierpnia i potrwa do 1 września 2020 r. Jego celem jest promocja kabanosów „Nasze Polskie” pod marką „Duda”, produkowanych w zakładach mięsnych Silesia.

Aby wziąć udział w konkursie należy kupić jedną paczkę kabanosów „Nasze Polskie” (kabanosy wieprzowe, wieprzowo-drobiowe i pikantne) i zachować paragon. Produkty konkursowe oznaczone są specjalną naklejką konkursową i ustawione na dedykowanych standach.

Następnie na stronie internetowej konkursu – https://www.konkursnaszepolskie.pl/ należy podać swoje dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia, numer paragonu oraz odpowiedzieć na pytanie: Za co lubię kabanosy „Nasze Polskie”?

Dla autorów najlepszych i najciekawszych odpowiedzi przewidziano nagrody. Główną z nich jest skuter Peugeot Django Nagrody dodatkowe to dwa smartfony Samsung S10. Przewidziano też 50 nagród uzupełniających – bonów zakupowych o wartości 100 zł.

Od połowy lipca do końca sierpnia ZM Silesia prowadzi np. w nadbałtyckich kurortach akcję pt. „W 30 dni dookoła smaku”. W jej ramach bezpłatnie rozdaje wypoczywającym nad morzem 50 tys. porcji kabanosów.