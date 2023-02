Skutki ustawy antylichwiarskiej - trudniej o pożyczkę i płatność odroczoną

W grudniu 2022 r. wg danych CRIF wartość finansowania w segmencie tradycyjnych pożyczek wyniosła 1,3 mld. Rynek zanotował wtedy spadek wartości finansowania względem listopada (- 7,4 proc.) Liczba udzielonych pożyczek w ujęciu miesięcznych także nieznacznie zmalała (-2,1 proc.). W tym samym okresie rynek pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił finansowania o wartości 215,2 mln PLN z dynamiką -16 proc. m/m i + 140,6 proc. r/r.