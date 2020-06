Śledź, łosoś i pstrąg - to rybne hity sprzedaży w sklepach Biedronka

Najpopularniejszym rodzajem sprzedawanej ryby w sklepach Biedronka w 2019 r. był śledź, na drugim miejscu plasował się łosoś, podium zamykał zaś pstrąg.

Jak oblicza Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej każdy Polak zjada rocznie ponad 12 kg ryb i owoców morza. Z okazji Światowego Dnia Oceanów przypadającego 8 czerwca, Biedronka oferuje i zachęca klientów do zakupu ryb z certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC.

Co ciekawe, według danych Eurostatu z 2017 r. w Europie najczęściej spożywany jest tuńczyk – średnio 2,77 kg na osobę rocznie. Polacy chętnie kupują ryby i owoce morza w okresie od lutego do kwietnia. Największa sprzedaż ryb odnotowywana jest jednak zdecydowanie w związku z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – rośnie wtedy niemalże 4-krotnie w stosunku do reszty roku.

Od poniedziałku 8 czerwca do niedzieli 14 czerwca miłośnicy ryb mogą wybierać w Biedronce wśród produktów oznaczonych certyfikatem MSC. - Wybierając produkty rybne i owoce morza z certyfikatem MSC, klienci mają gwarancję, że pochodzą one ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk, a dzięki temu morza i oceany pozostaną pełne ryb także dla przyszłych pokoleń. Dlatego w naszej ofercie nabyć można różne rodzaje produktów z certyfikatem MSC - mówi Dagmara Basińska, kupiec odpowiedzialny za kategorię ryb świeżych w Biedronce.