Słodkie napoje mogą podrożeć nawet o 40 proc.

Wciąż nie wiadomo, kto i w jakiej wysokości ma płacić podatek cukrowy, bo formalnie jest to opłata, dlatego skarbówka umywa ręce.

Nowy podatek składa się z części stałej i zmiennej. Pierwsza wyniesie 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej albo 10 groszy za litr napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Druga to 5 groszy za każdy gram powyżej 5 gram cukru lub słodzika w produkcie.

– Zgodnie z przepisami podatek trzeba będzie odprowadzić do 25. dnia kolejnego miesiąca. Oznacza to, że za styczeń będzie do zapłacenia już w lutym. W czasie kryzysu nie należy oczekiwać, że dostawcy wezmą go na siebie. Dlatego podwyżki cen towarów będą widoczne już w styczniu – tłumaczy Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

