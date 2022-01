Słowenia szóstym rynkiem zagranicznym HalfPrice

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price należący do Grupy CCC. W różnorodnym asortymencie klienci znajdą: odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, produkty spożywcze, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

W dziewięć miesięcy po starcie HalfPrice posiada łącznie ok. 50 sklepów stacjonarnych w Europie. Od grudnia klienci w Polsce mogą także robić zakupy w sklepie online.

Zagraniczna ekspansja HalfPrice

– Zagraniczna ekspansja sieci HalfPrice jest jednym z naszych strategicznych celów, który konsekwentnie realizujemy. Chcemy wzmacniać naszą obecność na kluczowych dla Grupy rynkach Europy Środkowej – mówi Adam Holewa, prezes zarządu HalfPrice.

Grupa CCC działa w Słowenii od 2013 r. Dotychczas była obecna na tym rynku w trzech kanałach sprzedaży: salonach stacjonarnych CCC, poprzez ccc.eu oraz platformę online eobuwie.pl (www.eobutev.si).

– Słowenia jest rynkiem, w którym dostrzegamy potencjał do dalszego rozwoju i jesteśmy przekonani, że naszą ofertą przekonamy tamtejszych konsumentów do modelu off-price. HalfPrice to bowiem pierwszy tego typu koncept w tym kraju – mówi Malwina Winter, wiceprezes zarządu HalfPrice ds. Zakupów.

W Europie działa już ok. 50 sklepów HalfPrice. W grudniu 2021 roku w Polsce wystartowała również sprzedaż online. Koncept dostępny jest także w Austrii, Czechach, Chorwacji i na Węgrzech. W pierwszej połowie tego roku HalfPrice zadebiutuje również na Słowacji.