Słuchawki z mikrofonem - najczęściej poszukiwany towar przed Świętami?

Po wybuchu pandemii Covid-19 Black Friday na dobre przeniósł się do sieci i wywrócił ranking najlepiej sprzedających się tego dnia produktów. Przyjrzeliśmy się dokładnie temu, jak na przestrzeni trzech ostatnich lat zmieniły się preferencje Polaków uczestniczących w „święcie zakupów”. Największy wzrost wyszukiwań zanotowały słuchawki oraz segmenty elektroniki i kosmetyków.

- W naszym badaniu przygotowanym specjalnie na okazję Black Friday sprawdziliśmy za pomocą narzędzi Google’a, jakie segmenty notują największe wzrosty w wyszukiwarkach na przestrzeni trzech ostatnich lat. Okazało się, że to elektronika i kosmetyki, dlatego skupiliśmy się na tych dwóch kategoriach, by bardziej szczegółowo poznać potrzeby Polaków – mówi Michał Pustuł, Head of SEO w agencji marketingowej Cube Group, który przeanalizował dane.

Odcinamy się od świata

Największy skok w 2020 roku zanotowały słuchawki. W stosunku do 2018 roku odnotowały aż czterokrotny wzrost w wyszukiwarkach. Z kolei wzrost w stosunku do średniej rocznej w latach: 2018, 2019 i 2020 wynosi odpowiednio: 55,21%, 58,61% i 78,35%. Zarówno w tym roku, jak i w ubiegłych latach, to fraza słuchawki bezprzewodowe była najczęściej wyszukiwana. Na uwagę zasługuje też wysoka liczba frazy: słuchawki z mikrofonem.

Potwierdzają to użytkownicy, którzy nie mieli wcześniej odpowiedniego sprzętu lub po prostu częściej się psuł przez częste użytkownie. Jak wygląda ich droga zakupu? O swoich doświadczeniach opowiedział Filip, który niedawno dokonał zakupu. – Markę nowych słuchawek miałem upatrzoną po tym, jak wpadły mi parę razy w oko w kilku filmach na Youtube, a potem zrobiłem jeszcze mały research na ich temat. Wpisałem nazwę tych słuchawek w Google i wybrałem pierwszą lub drugą pozycję w wyszukiwarce. Kupiłem w znanej sieci – to była ekspresowa decyzja – opowiada Filip, który słuchawki wykorzystuje zarówno prywatnie, jak i w pracy, bo po prostu są lepsze niż firmowe – podkreśla nasz rozmówca.