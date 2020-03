Smartfon już nie wystarcza - konsumenci chcą ekosystemu urządzeń

W bieżącym roku smartfony ponownie pochłoną niemal połowę globalnego budżetu konsumentów przeznaczonego na zakupy produktów z kategorii TCG (technical consumer goods) i wygenerują obroty w wysokości 444 mld euro.

Popyt na smartfony pozostanie stabilny, po nieznacznym spadku o 2 proc. w ujęciu ilościowym w roku ubiegłym. GfK szacuje, iż w 2020 roku na całym świecie sprzedanych zostanie ponad 1,37 mld smartfonów. Jedynym czynnikiem ryzyka, który może spowodować spowolnienie popytu i konieczność korekty powyższych estymacji, jest wpływ koronawirusa na światowe łańcuchy dostaw i zdolności produkcyjne firm.

- Wywieranie wrażenia na konsumentach za pomocą przełomowych innowacji było w ostatnich latach wyzwaniem, zwłaszcza na rynku smartfonów – mówi Pavlin Lazarov, ekspert GfK w segmencie telekomunikacji.

- Poziom interakcji z tym prawdopodobnie najbardziej osobistym z urządzeń istotnie wzrósł, a wraz z nim wzrosły oczekiwania związane z parametrami sprzętu i jego możliwościami. Można powiedzieć, że opcje premium i wysoka wydajność stały się obecnie standardem. Konsumenci czekają jednak z niecierpliwością na wejście na rynek nowych (flagowych) modeli, mając w pamięci, że cztery z pięciu smartfonów sprzedanych w roku 2019 miały premierę w tym samym roku. Jednocześnie budzenie emocji klientów dzięki odpowiedniemu stosunkowi jakości do ceny może stanowić skuteczną strategię - dodaje.

Udział w rynku smartfonów aparatów z co najmniej sześciocalowym wyświetlaczem wzrósł z 24 proc. w 2018 roku do 70 proc. w 2019 w ujęciu ilościowym. Jednocześnie wyniki badań konsumenckich wskazują, że mimo dostępności usług przechowywania danych w chmurze, konsumenci podczas wyboru smartfonu nadal zwracają uwagę przede wszystkim na pamięć wewnętrzną. To dlatego 37 proc. smartfonów sprzedanych w ubiegłym roku posiadało 128GB lub więcej pamięci wewnętrznej.

Połowa konsumentów wskazuje także na pojemność baterii, jako na jedną z najistotniejszych cech podczas zakupu nowego smartfonu. W efekcie 38 proc. smartfonów sprzedanych w roku 2019 miało baterie o pojemności co najmniej 4000 mAh.

Wydajność i pojemność baterii mają również podstawowe znaczenie dla 44 proc. konsumentów, którzy korzystają ze smartfonów do grania. Zatem korzyści związane z poszczególnymi cechami powinny przekładać się na bogate doświadczenia – oczekiwane i doceniane przez konsumentów korzystających ze smartfonów.