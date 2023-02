Śmieciowe jedzenie dla dzieci: Lidl i Intermarché starają się, Aldi pozostaje w tyle

Lidl, Intermarché i Biocoop starają się ograniczyć kierowaną do dzieci promocję zbyt tłustych, zbyt słodkich, zbyt słonych produktów. Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Casino, Système U, Monoprix „nieśmiało przystępują do inicjatywy”. Aldi, Leader Price i Cora zignorowały wiele próśb stowarzyszenia konsumenckiego - zauważa Foodwatch.

Barometr zobowiązań

Foodwatch w ramach kontaktów z dystrybutorami zebrał i przeanalizował zobowiązania podjęte przez głównych sprzedawców detalicznych działających na rynku francuskim, mające na celu chronić dzieci przed agresywnym marketingiem tłustych, słodkich i słonych produktów. Oto zobowiązania sieci handlowych.

Lidl

W marcu 2023 r. Lidl zakończy kierowanie do dzieci reklam zbyt tłustych, zbyt słodkich, zbyt słonych produktów własnych marek, a przed 2025 r. wyeliminuje skierowany do dzieci marketing tego typu produktów pozostałych marek.

Intermarché

Grupa Muszkieterów, która jest właścicielem Intermarché, zobowiązała się do położenia kresu reklamom skierowanym do osób poniżej 16. roku życia oraz do zmiany receptury i opakowań produktów własnych, które są zbyt tłuste, zbyt słodkie, zbyt słone, aby „marketing śmieciowego jedzenia nie był już skierowany do dzieci”.

Bioccop

Sieć wyspecjalizowanych sklepów ekologicznych już w 2017 r. zobowiązała się do „nieprodukowania żadnych reklam mających na celu instrumentalizację dzieci”.

Inni dystrybutorzy podjęli niewystarczające zobowiązania, które tak naprawdę nie chronią zdrowia dzieci. Wielu z nich podkreśliło wysiłki podjęte w celu zwiększenia ich odpowiedzialności społecznej, podczas gdy nadal sprzedają tłuste, słodkie i słone produkty – stwierdza Foodwatch International.

Carrefour

Carrefour podkreśla działania podjęte w celu zmniejszenia zawartości cukru i soli w swoich produktach. Zobowiązał się dokładniej przeanalizować inicjatywę Foodwatch International.

Auchan

Linie produktowe "Idealna przekąska na powrót do szkoły", "Suplement przyjemności" lub "Mniej cukru i bez glutenu" to działania podjęte przez Auchan, ale – według Foodwatch – jest to niewystarczające ograniczenie marketingu skierowanego do dzieci.

E.Leclerc

W liście do Foodwatch E.Leclerc podkreślił poprawę receptur produktów w swoim asortymencie, swoje zaangażowanie w Nutri-Score i zaprzestanie dystrybucji ulotek reklamujących śmieciowe jedzenie.

Systeme U

Système U podkreślił swoje najnowsze zobowiązania w zakresie CSR, odnoszące się w szczególności do poprawy wartości odżywczej swoich produktów. Zobowiązał się umieścić temat reklamy w porządku obrad kolejnego komitetu ds. CSR pod koniec marca, aby dokonać zmian w tym zakresie.

Casino

Grupa Casino nie prowadzi kampanii reklamowej skierowanej do dzieci, ale sprzedaje szereg produktów dla nich przeznaczonych, jak Doodingues, które zgodnie z kryteriami WHO bywają zbyt tłuste, zbyt słodkie, zbyt słone i nie powinny być przedmiotem dziecięcego marketingu w formie małych maskotek przy opakowaniach – diagnozuje Foodwatch.

Monoprix

Monoprix przeanalizował asortyment i zidentyfikował tłuste, słodkie i słone produkty, które są przedmiotem marketingu skierowanego do dzieci. W przypadku tych produktów zobowiązał się do zaprzestania ich reklamowania i zbadania możliwości likwidacji opakowań przypominających zabawki, skierowanych do dzieci.

Aldi, Leader Price i Cora

Aldi, Leader Price i Cora nie odpowiedziały na listy, e-maile i propozycje spotkań. „Dystrybutorzy ci mają do odegrania ważną rolę. Wprowadzają do oferty produkty, które są zbyt tłuste, zbyt słodkie, zbyt słone, promując je bezpośrednio wśród dzieci” - ocenia Foodwatch.

Foodwatch postuluje

Foodwatch International postuluje o surowy zakaz, który zmniejszyłby narażanie dzieci na produkty, które są niebezpieczne dla ich zdrowia. W przypadku produktów spożywczych i napojów o zbyt dużej zawartości cukru, soli lub tłuszczu zakaz dotyczyłby prowadzenia wszelkich form działalności reklamowej i promocyjnej (w tym sponsoringu, lokowania produktu i promocji) skierowanej do dzieci poniżej 16. roku życia w telewizji, na stronach internetowych, w sieciach społecznościowych i grach wideo, poprzez etykietowanie itp.

„Kilka państw na całym świecie, jak Chile czy Wielka Brytania, poszło za radą ekspertów, ustanawiając przepisy w tej dziedzinie. Miały one naukowo udowodniony pozytywny wpływ na zdrowie dzieci” – konkluduje Foodwatch.