Śmietanka do kawy od OSM Piątnica. Czy okaże się hitem sprzedaży?

Aż 49% konsumentów deklaruje, że używa świeżego mleka do kawy. Wychodząc naprzeciw tym preferencjom, Piątnica wprowadza na rynek Mleko do kawy, które pozwoli przygotować pyszną kawę z idealną pianką we własnym domu. Dzięki wysokiej zawartości białka, Mleko do kawy z Piątnicy podnosi walory smakowe każdej kawy oraz doskonale się pieni, zapewniając gładką i kremową teksturę pianki – idealną do latte art niczym z najlepszej kawiarni.

Nowość od Piątnicy

Mleko świeże jest stosunkowo młodą kategorią w ofercie Piątnicy. Mimo to, dzięki najwyższej jakości produktu oraz szerokiej dystrybucji, marka zbudowała silną pozycję w kategorii. Z uwagi na rosnące grono konsumentów mleka z Piątnicy oraz aktualne trendy w kategorii, OSM Piątnica do szerokiej oferty mleka świeżego o pojemności 1 l : 2,0%, 3,2%, bez laktozy oraz bio, dołącza format 0,5 l, wprowadzając Mleko do kawy.