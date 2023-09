Smolasty i Tarczyński razem w nowej kampanii

Artysta został ambasadorem nowej kampanii marki Tarczyński, która jest skierowana przede wszystkim do millenialsów i zetek. Działania potrwają od 6 września do końca grudnia i będą realizowane w digitalu. Marka wykorzysta serwisy Meta, Youtube, TikTok, kanały własne Tarczyński, a także kanały social media Smolastego (19,5 mln polubień na TikToku, ponad pół miliona obserwujących na Instagramie, blisko 670 milionów wyświetleń na Youtube).

Aktywności podzielono na kilka etapów. Pierwszym jest spot, którego bohaterem jest Smolasty i który można już obejrzeć w internecie na kanale Youtube marki. Video jest utrzymane w stylu pełnym przepychu i blichtru, występuje w nim także food truck Tarczyński. W kolejnych etapach marka zaprezentuje nowe spoty, a także działania angażujące każdego parówkożercę.

– Przekazujemy, że parówki lubią wszyscy i wszyscy po nie sięgają, również Smolasty. Chcemy odświeżyć postrzeganie tej kategorii, pokazać, że w naszym wydaniu jest to zarówno produkt wartościowy oraz smaczny, jak i modny oraz wszechstronny, ukazany z innej perspektywy. Parówka to posiłek, dobra przekąska w międzyczasie, ale także ekscytujący kraftowy street food z food trucka, który zaskakuje – mówi Tomasz Tarczyński, członek zarządu oraz dyrektor marketingu i eksportu Tarczyński S.A. – To nasza największa kampania w tym roku, pierwsza tego typu z tak rozpoznawalnym twórcą. Warto śledzić kanały nasze i Smolastego, bo na pewno wszystkich parówkożerców zaskoczymy – dodaje.