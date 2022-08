Śniadaniowe nowości od JBB Bałdyga

Kaziuk – mięsna kiełbasa

Kaziuk to pełna aromatu kiełbasa z widocznymi kawałkami mięsa na przekroju. Idealna do krojenia w plasterki na kanapkę, bądź jako dodatek do dań na ciepło, takich jak: zapiekanki, jajecznice lub omlety. Kaziuk odznacza się swoją wysoką mięsnością – aż 89% mięsa wieprzowego!

Kaziuk JBB Bałdyga - spróbuj koniecznie!

Parówki z szynki

Najwyższej jakości parówki, składające się w 90% z mięsa wieprzowego z szynki. Produkt polecany dzieciom. Parówki z szynki są bezglutenowe, nie zawierają wzmacniaczy smaku, dodatku glutaminianu monosodowego ani fosforanów! Są delikatne w smaku oraz aromatycznie przyprawione, o przyjemnej konsystencji. Idealne na ciepło jako pożywne śniadanie bądź kolacja dla całej rodziny!

Projekt bez tytułu - 2022-08-10T112326.640.jpg

Kiełbaski śniadaniowe od JBB

To również idealna propozycja na każdą porę dnia! Kiełbaski śniadaniowe są aromatyczne i soczyste. Charakteryzują się wysoką zawartością białka. Składają się w 80% z mięsa – 50% mięsa z indyka, 30% z mięsa wieprzowego. Wyborne na ciepło, podgrzane w wodzie lub na patelni, świetnie smakują również na zimno. Nie zawierają dodatku fosforanów. Najlepiej komponują się z dodatkiem ketchupu, chrzanu lub musztardy!

Kiełbaski śniadaniowe z szynki JBB Bałdyga polecają się na ciepło!