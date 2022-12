So Coffee: Wierzymy w rynek kawiarniany, choć czasowo klienci mogą szukać tańszych opcji

Jesteśmy przygotowani na to, że w przyszłym roku nasi klienci mogą częściowo ograniczyć wizyty w kawiarniach albo poszukać bardziej ekonomicznych ofert. Wierzymy jednak, że będzie to zjawisko czasowe. Dalej intensywnie rozwijamy sieć, otwieramy nowe kawiarnie i koncentrujemy się na rebrandingu. Tylko w ostatnim roku mieliśmy osiem premier So Coffee w nowej odsłonie. Wierzymy w rynek kawiarniany i dlatego już w pierwszym kwartale 2023 r. będziemy finalizować transakcję zakupu Costa Coffee w Polsce.