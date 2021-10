SodaStream wkracza do Polski

Firma dostarczająca urządzenia do samodzielnego przygotowania wody i innych napojów gazowanych debiutuje w Polsce. Jej saturatory znaleźć można w 47 milionach domów na świecie. Dostarczają one 1,6 miliarda litrów wody rocznie. Globalnym celem firmy jest, by do 2025 roku, doprowadzić do wyeliminowania z obrotu 78 miliardów jednorazowych butelek.