SoftServe umożliwi doświadczanie dotyku w świecie wirtualnym

Neuroprzekaźniki umożliwią użytkownikom tworzenie i utrzymanie więzi na odległość oraz poczucie sprawczości – np. w kontakcie w produktem. Rozwiązanie TouchlessAI firma tworzy w oparciu o najnowsze technologie – sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Interakcje społeczne w świecie wirtualnym

Projekt TouchlessAI* realizowany jest w ramach unijnego programu Horyzont 2020 i jest odpowiedzią na popularność pracy zdalnej, a co za tym idzie – wideokonferencji. Zadaniem SoftServe jest stworzenie oprogramowania, dzięki któremu użytkownik będzie w stanie, w świecie wirtualnym, poczuć dotyk drugiej osoby, dla przykładu, podczas uściśnięcia dłoni. Umożliwi to specjalny pulpit, konstruowany przez firmę Ultraleap, również biorącą udział w projekcie. Prototyp urządzenia jest testowany.

W ramach projektu Touchless AI, SoftServe wraz z organizacjami biorącymi w nim udział, pracują także nad wykorzystaniem technologii haptycznych do nieinwazyjnego przekazywania biosygnałów. Oznacza to, że podczas wirtualnej rozmowy, urządzenie odczytywać będzie puls rozmówcy i przekazywać go do drugiej osoby, co sprawi, że dotyk ten będzie bardziej realny.

Pokazany został również inny projekt - audiobook wykorzystujący haptykę i stworzoną w jej ramach technologię o tej samej nazwie – tak, by słuchacz mógł odczuwać wrażenia opisywane w opowiadaniu. Rozwiązanie to może mieć też zastosowanie w muzeach, handlu detalicznym i służbie zdrowia, łącząc technologię haptyczną z wizualizacją oraz dźwiękiem. W ten sposób użytkownik może znaleźć się w danym miejscu wszystkimi zmysłami – móc je zobaczyć i w pełni poczuć wrażenia z tym związane, dotykając przy tym np. eksponatów czy produktów.

Zastosowanie technologii w handlu

Opracowane technologie, jak z kolei podkreśla Maciej Szymkowski, R&D Engineer w SoftServe, może w przyszłości znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku nawiązywania relacji międzyludzkich, ale także w wielu branżach, takich jak m.in. retail, w którym to przedsiębiorstwa często działają wielokanałowo – zarówno offline, w placówkach fizycznych, jak i online.