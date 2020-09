Soki Kubuś 100% z nową kampanią

fot. mat. pras.

Startuje kampania od Kubusia, która podkreśla, że dzieci są wystarczająco słodkie, więc nie potrzebują już cukru. Dlatego rodzice wybierają dla nich soki 100% Kubuś, które nie zawierają dodanego cukru.

O witaminie C wspierającej odporność, zawartej w sokach 100% Kubuś informuje w kampanii w telewizji połączonej z działaniami digitalowymi. Hasłem „Owoce od dziecka” spot podkreśla, że soki owocowe i owocowo-marchwiowe od Kubusia to bezpieczne produkty, które smakują najmłodszym. Bo soki Kubuś 100% to 100% owoców oraz marchewki z witaminą C – i nic więcej.

Spot emitowany jest w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i na YouTube.