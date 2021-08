Soki, suplementy diety i konopie dają zarobić

- Soki i syropy generują w tym roku duże wzrosty, a w segmencie suplementów diety mamy kilkusetprocentową dynamikę. Rozwijamy nowe inwestycje w obszarze produktów z dodatkiem konopi – spodziewamy się pierwszych efektów tych działań w wynikach finansowych w przyszłym roku. Wzmocniliśmy też sprzedaż zagraniczną i mocno pracujemy nad kanałami e-commerce. Współpracujemy z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Przygotowujemy kolejne innowacyjne serie i większe kampanie marketingowe, dlatego zakładamy istotny wzrost sprzedaży w tym roku” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Kluczowe wydarzenia w Grupie Excellence w H1 2021:

Umowa Health Medica na dostawę produktów na rzecz OTCF S.A. o łącznej wartości 2,35 mln zł. Współpraca ma charakter długoterminowy. W ramach umowy Health Medica dostarczy wyroby witaminowe o unikatowych recepturach, niedostępne jak dotąd na polskim rynku.

Objęcie 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopi, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopi.

Inwestycja w nową spółkę Excellence Cannabis SA wraz z partnerami strategicznymi: Intenson Europe i Januarym Ciszewskim. Excellence wraz z przewodniczącym rady nadzorczej Marcinem Ciecierskim objął ponad 46% akcji nowej spółki. Spółka będzie specjalizować się w produkcji wyrobów z olejem cannabis oraz na kryształach CBD – produktów spożywczych, kosmetycznych i suplementów diety.

Zawarcie 3-letniej umowy ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.

Zakup 51% udziałów w Health Medica – specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków. Health Medica pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku.

Pozyskanie dofinansowania z funduszy UE w wysokości blisko 200 tys. zł na realizację projektu wdrożenia zmian w zarządzaniu procesem produkcji.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.