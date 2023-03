Sokoliki z komunikacją na TikToku i Instagramie

Sokolik - brand hero marki, gra pierwsze skrzypce w obu profilach kanałów społecznościowych, oczywiście razem z produktami.

- Na Instagramie Sokolik jest prawdziwym bohaterem i ambasadorem. Prowadzimy komunikację w pierwszej osobie, dzięki czemu fani wiedzą, jak przebiega jego dzień, w jakich wydarzeniach będzie brał udział, a co za tym idzie, gdzie go będzie można spotkać. Tego rodzaju naturalny content z ciekawym pomysłem jest ciepło odbierany nie tylko przez najmłodszych, ale także przez rodziców - wyjaśnia Agnieszka Skrabalak, Head of Creative Abanana.

Prawdziwą gwiazdą Sokolik stał się już na TikToku, angażując najmłodszych odbiorców marki. - To tu znajdziemy treści z przymrużeniem oka, odpowiadające na najnowsze trendy. Mimo że Sokolik podbija ten kanał dopiero od niedawna, szybko zbudowaliśmy zaangażowaną społeczność, która wspiera naszego bohatera i śledzi jego poczynania każdego dnia. Jest to bardzo aktywna grupa generująca od kilkudziesięciu tysięcy do prawie 400 000 wyświetleń konkretnych materiałów, co potwierdza, że decyzja o wejściu marki na ten właśnie kanał była trafna - twierdzi Agata Kieloch, Account Manager w Grupie Eura7.