Sokołów promuje aktywność fizyczną. Łukasz Fabiański ambasadorem marki

Sokoliki Cup to turniej piłki nożnej dla dzieci, do którego mogły się zgłaszać drużyny z całego województwa mazowieckiego w kategorii wiekowej U-10. W rozgrywkach wzięło udział ponad 120 drużyn, a do finału zakwalifikowało się 16 najlepszych. Tytuł mistrzowski trafił do drużyny MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki.

Sokołów sponsorem Sokoliki Cup

Sponsorem turnieju Sokoliki Cup była firma Sokołów, która od lat jest mecenasem sportu. - Sokołów realizuje szeroko zakrojone działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, a jednym z ich najbardziej istotnych elementów jest promowanie zdrowego trybu życia – mówi Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów S.A.- W szczególny sposób zwracamy się do dzieci i młodzieży. Zachęcamy do codziennej aktywności fizycznej, jak również edukujemy na temat właściwie zbilansowanej diety. Dostarczamy także pożywne, wysokiej jakości produkty. Przekonujemy, że to, co zdrowe, może być jednocześnie pyszne.

Sokołów jest partnerem bądź organizatorem wielu wydarzeń sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Jednym z takich wydarzeń jest właśnie turniej Sokoliki Cup. Na rozgrywkach finałowych nie mogło zabraknąć ambasadora linii Sokoliki – Łukasza Fabiańskiego, utytułowanego bramkarza i reprezentanta Polski.