Solidarność chce, aby otwieraniem sklepów w niedziele zajęła się prokuratura

- Przedsiębiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo, jak ich działalność oceniana jest jedynie przez pryzmat wykroczenia – pisze szef „Solidarności” Piotr Duda do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry - podaje money.pl.

Jak czytamy na portalu, Solidarność chce, żeby karać właścicieli sklepów otwartych w niedziele jak za przestępstwo – zakazem prowadzenia działalności do 15 lat oraz karami do miliona zł.

Czy Biedronka zdecyduje się na otwarcie sklepów w niedziele?

Kilka miesięcy temu było głośno o tym, że z opcji "na czytelnię" czy "placówkę medyczną" chce korzystać sieć Biedronka. Doniesienia wydawały się na tyle wiarygodne, że Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podjęła decyzję o przeprowadzeniu na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Sklepy Biedronki były jednak zamknięte.

O Biedronce co chwila pojawiają się doniesienia, że chce otwierać sklepy w niedziele. Ostatnio była mowa o sprzedaży opasek medycznych w sklepach, co miałoby być furtką do niedzielnego handlu. Co z tego wyjdzie?

Co o respektowaniu zakazu handlu w niedziele mówią kontrole PIP?

W pierwszym półroczu 2022 r. PIP sprawdziła 3.306 sklepów, stwierdzając, że 1.117 z nich było w niedziele zamkniętych. W pozostałych przeprowadzono kontrole, w wyniku których na 163 osoby zostały nałożone grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 204.310 zł. Skierowano także 107 wniosków o ukaranie, zaś wobec 43 osób poprzestano na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

PIP informuje, że w sierpniu dodatkowo polecono przeprowadzenie pilotażowej akcji kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele w niektórych sklepach sieci Biedronka oraz sklepach Topaz w obrębie województwa mazowieckiego. Czynności zostały podjęte w związku z sygnałami o zamierzonym otwieraniu przez te sieci sklepów w niehandlowe niedziele. W sierpniu i wrześniu inspektorzy odwiedzili 431 sklepów Biedronka i 21 sklepów Topaz. W żadnym z nich nie prowadzono handlu we wskazane niedziele.

Kontynuowane są również kontrole sklepów należących do sieci Intermarche, Bricomarche i Carrefour (Express).