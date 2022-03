Solidarność: Państwowe służby powinny pomagać Ukraińcom w poszukiwaniu pracy

Głównym tematem ostatniego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego była kwestia pracy dla setek tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. Zdaniem członków Prezydium RDS konieczna jest szybka i uproszczona procedura, oraz specustawa.

Zdaniem "Solidarności" trzeba uważać na pośredników, którzy mogą wykorzystywać dramatyczną sytuację Ukraińców przybywających do Polski.

- Mamy z tym bardzo niedobre doświadczenia, stąd poszukiwaniem pracy dla uchodźców powinny zajmować się przede wszystkim państwowe urzędy pracy. Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby pracodawcy do których zgłosi się taka osoba, musieli informować urzędy pracy - postulował Piotr Duda, szef "Solidarności".

Zdaniem związku dobrym rozwiązaniem byłby też mechanizm takiego vacatio legis, żeby pracodawca mógł dopełniać formalności już po zatrudnieniu.

Uprościć zatrudnianie Ukraińców

Przypomnijmy: W obliczu wszczęcia przez Federację Rosyjską konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu wystosowały wspólny apel do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia obywatelom Ukrainy zarówno tym przebywającym legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i ukraińskim uchodźcom napływającym z terenów objętych działaniami wojennymi. Przedstawiciele branży podkreślili konieczność wprowadzenia przez polski rząd ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz legalizacji ich pobytu w Polsce.

Zdaniem Warsaw Enterprise Institute Do Polski może napłynąć z Ukrainy ponad milion osób. To duże obciążenie finansowe dla państwa (utrzymanie jednego uchodźcy to koszt 2 tys. zł miesięcznie), ale też źródło potencjalnych napięć społecznych, dlatego wdrożyć rozwiązania optymalne zarówno dla Polski, jak i dla samych uchodźców.

- Na granicy każdy dorosły Ukrainiec powinien podawać oprócz paszportu swoje dane kontaktowe i być kierowany do urzędów pracy celem rejestracji. Urzędy pracy mają rezerwy organizacyjne i kadrowe, by udzielać informacji dotyczących pracy lub nawet pomóc w jej szukaniu. Wiele firm zgłasza wnioski o informację starosty potrzebną do zatrudnienia cudzoziemców. Należałoby spróbować nawiązać z nimi współpracę w zakresie pracowników z Ukrainy. Jeżeli firma składa taki wniosek, zatrudnia już cudzoziemców, to może potrzebować ich więcej - postuluje WEI.