Solidarność w handlu detalicznym - francuskie sieci chcą stawić czoła Amazonowi

fot. shutterstock

Intermarché, Auchan i Carrefour ułatwiają niezależnym, małym sklepom dostęp do swoich platform cyfrowych i punktów odbioru.

Sieci chcą wspierać punkty, które zostały objęte nową blokadą.

Wiadomość Intermarché z zeszłego tygodnia jest jasna. Detalista napisał: "Przepraszam Amazon. Od poniedziałku wszyscy, którzy tak jak my chcą wspierać lokalny handel, będą mogli kupować książki w swoich ulubionych księgarniach". Muszkieterowie zdecydowali się otworzyć „Drive Solidaire” na swojej stronie e-commerce, gdzie niezależne księgarnie będą mogły bezpłatnie wystawiać swoje książki przez sześć miesięcy.

Auchan już zapowiedział podobną inicjatywę. Mali detaliści dotknięci blokadą będą mogli korzystać z punktów odbioru sieci bez dodatkowych kosztów.

Carrefour idzie nawet o krok dalej i zwraca się również do małych sklepów spożywczych.

We wszystkich tych inicjatywach solidarnościowych istnieje oczywiście interes własny. W końcu jest to szansa na rozszerzenie asortymentu np. dla Carrefoura, którego marketplace został uruchomiony w czerwcu 2020 roku.

Działania te są też reakcją na Amazona, a konkretnie na jego agresywną kampanię przed Czarnym Piątkiem. W tym czasie wszystkie sklepy, które nie oferują "asortymentu niezbędnego do życia" muszą być zamykane we Francji. Amazon zachęcał je do dołączenie do giganta e-commerce.